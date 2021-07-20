Раскрыты способы обмана мошенниками претендующих на выплаты россиян

Решение о выплатах семьям со школьниками вызвало всплеск активности мошенников. Об этом изданию «Известия» заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, только за первую половину июля было выявлено более 170 сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывали россиян. Специалист рассказал, что самыми популярными способами обмана жителей являются хищение данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе или просьба заплатить комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении каких-либо выплат. При этом Волошин отметил, что в прошлом году подобного уровня нелегальной активности в сети замечено не было.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, в свою очередь, рассказала, что киберпреступники часто прибегают к такому методу, как создание поддельных сайтов государственных и муниципальных структур. Она объяснила, что злоумышленники подделывали даже сайты, на которых проводилась лотерея для тех, кто привился от коронавируса.

Ранее россиян предупредили о действиях мошенников в мессенджерах. Они пишут жертвам, используя мгновенные сообщения из-за удобства, дешевизны поддержки и невозможности создателей сервисов в полной мере контролировать пересылаемый контент. Так, большинство схем можно разделить на четыре варианта, уточнили в Viber. Чаще всего злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявлений — они предлагают пользователям, которые ответили, ссылку на ложную оплату товара. Также в ходу стандартная схема с «банковскими сотрудниками».