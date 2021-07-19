Названы способы вернуть украденные мошенниками деньги

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев назвал способы вернуть деньги, украденные мошенниками. Для этого, в первую очередь, следует обратиться с соответствующим заявлением в банк, сообщает радио Sputnik.

Сычев объяснил, что клиенты банков защищены законом, поэтому они имеют право вернуть похищенные у них деньги. Однако в этом вопросе существует ряд тонкостей, которые необходимо учитывать. Если во время общения с мошенниками клиент сам перечислил им средства, например, то получить их обратно будет гораздо сложнее.

Эксперт ЦБ также рассказал, как добровольная передача злоумышленникам пароля из смс или пин-кода усложнит возврат украденных денег. Если преступники обманули человека, узнали его банковские данные и с их помощью похитили средства, то следует подать заявление и в полицию. В такой ситуации процедуру возврата денег будут осуществлять через суд.

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