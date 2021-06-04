Россиянам раскрыли способ вернуть украденные с карты деньги

Розыском злоумышленника, который произвел несанкционированное списание средств с банковской карты, должна заниматься сама кредитная организация. Способ вернуть деньги в беседе с агентством «Прайм» россиянам раскрыл старший партнер адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семенов.

«Для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте (номер карты, пин-код и иные средства идентификации)», — пояснил юрист, добавив, что лишь это лицо имеет право контролировать действия кредитной организации.

В случае несанкционированного списания средств Семенов посоветовал незамедлительно сообщить о незаконной операции в банк. На предложение заблокировать карту лучше ответить согласием — только так организация сможет гарантировать неприкосновенность средств, отметил специалист.

При этом банк не будет заниматься поиском преступника, если жертва сама предоставила ему все данные карты. В таком случае потерпевший должен сам обращаться к правоохранителям, подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что мошенники вернулись к старой популярной схеме при краже денег с банковских карт россиян. Они вновь стали пользоваться схемой с подбором номера и срока действия банковской карты. Злоумышленники проверяют реальность карты в обычном интернет-магазине, после чего выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты.