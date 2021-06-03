Мошенники вернулись к старой схеме при краже денег с карт россиян

Мошенники вернулись к старой популярной схеме при краже денег с банковских карт россиян. Об этом рассказали газете «Коммерсантъ» в ряде банков.

Злоумышленники вновь стали пользоваться схемой с подбором номера и срока действия банковской карты. Так, они проверяют реальность карты в обычном интернет-магазине, после чего выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что, зная номер карты и фамилию владельца, мошенники стремятся вычислить код CVV и срок ее действия. Главный эксперт компании Сергей Голованов подтвердил, что преступники открывают сайты большого количества интернет-магазинов, куда вводят доступную информацию, пробуя подобрать код от 000 до 999, а затем совершают покупку.

Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Александр Черныхов отметил, что такие схемы были распространены пять-десять лет назад. По его словам, их использование сошло на нет из-за внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству. Технический директор RuSIEM Антон Фишман в свою очередь пояснил, что некоторые платежи, например регулярно повторяющиеся, никогда не предполагают передачи CVC/CVV-кодов.

Ранее в Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам зампреда Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. По его мнению, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.