Мошенники попытались обмануть россиян с помощью сайтов по продаже ответов на ЕГЭ

Эксперты международной компании Group-IB при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO обнаружили масштабную мошенническую схему. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», злоумышленники попытались обмануть россиян с помощью поддельных ответов на Единый и Основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ).

В общей сложности эксперты обнаружили 102 мошеннических ресурса, на которых продавались фейковые ответы. В их число вошли сайты, группы в соцсетях и каналы в Telegram. Общее количество их подписчиков составило 3,2 миллиона человек.

В подобных группах мошенники утверждают, что в их распоряжении находятся настоящие ответы к экзаменам. Для подтверждения они выкладывают их «пробную версию». За полный доступ злоумышленники, как правило, просят перевести от 400 до 1,2 тысячи рублей. Получив деньги, они либо отправляют фейковые ответы, которые не имеют ничего общего с реальными вариантами экзаменов, либо заносят человека в черный список и больше не выходят на связь.

Заместитель генерального директора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрей Бусаргин отметил, что продажа ненастоящих ответов — это популярный вид сезонного мошенничества. Он также рассказал, что специалисты компании планируют провести занятия для старшеклассников, на которых подростки узнают о профессиях в сфере кибербезопасности и о том, как не стать жертвой злоумышленников.

В Group-IB подчеркнули, что уведомили о проблеме Минпросвещения и Роскомнадзор. Специалисты добавили, что попросили ведомства принять оперативные меры по блокировке мошеннических ресурсов.