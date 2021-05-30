Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Специализирующаяся на предотвращении кибератак международная компания Group-IB сообщила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. В пресс-релизе организации говорится, что церемонию посетил директор INTERPOL по расследованию киберпреступлений Крейг Джонс.

По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, новый Центр станет одним из ключевых опорных пунктов для координации международной борьбы с киберпреступностью.

«Это важный этап на пути к достижению стратегической цели: созданию первой в истории децентрализованной глобальной компании в сфере кибербезопасности с научно-исследовательскими центрами в ключевых финансовых регионах мира. Я рад, что наша философия нетерпимости к киберпреступности находит отклик у единомышленников по всему миру», — сказал Сачков. Он добавил, что расположение Центра идеально подходит для выполнения важной миссии компании.

В Дубае Group-IB будет привлекать местных экспертов в области кибербезопасности, чтобы обучать их и проводить профессиональную переподготовку. Компания намерена инвестировать в молодых специалистов и тесно сотрудничать с университетами в ОАЭ. В следующие полтора года планируется нанять как минимум 50 местных сотрудников для работы в области компьютерной криминалистики, третхантеринга и аналитики Threat Intelligence & Attribution. Кроме того, в Дубай переедут 18 сотрудников из ключевых подразделений Group-IB.

«Киберпреступность носит глобальный характер, при этом в каждом регионе свой уникальный ландшафт угроз. Понимая, как развивается ситуация на Ближнем Востоке, какие угрозы характерны для этого региона и какой урон они ему могут нанести, вместе с Group-IB мы сможем ослабить влияние этих рисков на регион и минимизировать потенциальный ущерб», — подчеркнул Крейг Джонс.

Ранее Group-IB зафиксировала всплеск мошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Специалисты тогда выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, объяснив такой рост объявлением 4-7 мая нерабочими днями.