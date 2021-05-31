Пользователей электронной почты предупредили о новом способе мошенничества

Журналисты портала Bleeping Computer предупредили пользователей электронной почты о том, что злоумышленники придумали новый способ атак на своих жертв.

По данным издания, мошенники начали отправлять письма, в которых предлагают пользователям отписаться от какого-либо сервиса, чтобы перестать получать оттуда спам. Если жертва нажимала на кнопку «Отписаться», злоумышленники понимали, что email-аккаунт активен, и заваливали ее спамом. При этом некоторые из писем содержали опасные ссылки на вредоносные сайты, а также на сайты для фишинговых атак.

Кроме того, с почты жертвы отправлялась рассылка на множество различных адресов, принадлежащих спамерам — таким образом почта жертвы попадала в их базу для рассылки.

Авторы материала рассказали, что ради эксперимента создали новый электронный ящик и ответили с него на письмо мошенников. После этого на их почту за несколько дней пришло огромное количество спама.

Эксперты посоветовали не отвечать на подобные письма с предложениями отписаться от рекламы: вместо этого лучше отмечать их как спам.

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