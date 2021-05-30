Названа опасность хранения личных данных на рабочем компьютере

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, почему опасно хранить личные данные на рабочем компьютере. Эксперт назвала возможные негативные последствия «Газете.ру».

По словам Ильичевой, злоумышленники нередко используют сотрудников компаний, устанавливая на их рабочих компьютерах вирусы через почтовые сервисы и внешние носители.

«Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и так далее», — отметила специалист. Она добавила, что работник также может по ошибке переслать личную информацию бизнес-партнерам или руководству. «Если в рабочем ПК такой личной информации нет, то и ошибки исключены», — пояснила эксперт.

Ильичева посоветовала офисным работникам получать всю необходимую информацию со смартфона вместо того, чтобы загружать ее на рабочий ПК. В противном случае личные файлы могут послужить инструментом утечки данных компании даже без ведома самого сотрудника.