Названа главная опасность рекламы в интернете

Эксперт в области кибербезопасности из компании Tet Улдис Либиетис (Uldis Libietis) рассказал о главной опасности рекламы в интернете. Одной из основных проблем, связанных с коммерческими объявлениями в сети, он назвал перенаправление людей на поддельные веб-сайты и установку вирусов на гаджеты пользователей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Либиетис утверждает, что вредоносная программа может содержаться даже в одном пикселе рекламного объявления. Эксперт выделил несколько способов, с помощью которых злоумышленники могут прятать опасное программное обеспечение в баннеры.

«Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого "пути", он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство», — отметил Либиетис.

По словам эксперта, выявить фейковые рекламные объявления или отличить их от настоящих очень сложно. Поэтому он советует пользователям не обращать внимание на рекламу или ставить расширения для браузеров вроде AdBlock, которые блокируют все коммерческие объявления на сайтах.