Российский блогер продал кожу на шее под рекламу

Российский блогер из Владивостока Егор Онопко, более известный как onokonda, продал участок кожи на шее под размещение рекламы профилей в Instagram. Об этом пишет «КП-Владивосток».

Блогер сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов. «Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место — шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 000 рублей», — рассказал он журналистам.

Рекламное место на шее блогера купили, в том числе, пользователи из Белоруссии и Украины. Онопко утверждает, что татуировка останется у него на всю жизнь.

Во Владивостоке onokonda известен тем, что выгуливал по набережной девушек на поводках и устраивал «жаркие» танцы на детской площадке, напоминает издание.

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