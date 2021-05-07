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Российский блогер продал кожу на шее под рекламу

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Фото: КП

Российский блогер из Владивостока Егор Онопко, более известный как onokonda, продал участок кожи на шее под размещение рекламы профилей в Instagram. Об этом пишет «КП-Владивосток».

Блогер сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов. «Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место — шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 000 рублей», — рассказал он журналистам.

Рекламное место на шее блогера купили, в том числе, пользователи из Белоруссии и Украины. Онопко утверждает, что татуировка останется у него на всю жизнь.

Во Владивостоке onokonda известен тем, что выгуливал по набережной девушек на поводках и устраивал «жаркие» танцы на детской площадке, напоминает издание.

Ранее 40-летний российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии после того, как устроил себе 40-дневную голодовку. Он пояснял, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды.

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