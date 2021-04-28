Российский блогер погиб на съемках нового ролика

Российский блогер, снимающий ролики для соцсети TikTok, 23-летний Степан Морков, погиб на съемках нового видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что житель Балашихи планировал в новой публикации показать необычный трюк. На участке дороги ребята создали полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги. Для ролика Морков забрался на эту «гору».

После этого его друг, 24-летний Александр Иванов, на автомобиле ВАЗ-2114 проехал сквозь рулоны, не задев приятеля. По задумке, блогер должен был уверенно приземлиться на землю, вызвав восторг зрителей. Однако в результате Морков зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.

От полученных травм блогер скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти. Позже Иванова задержали и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось о смерти популярного американского блогера и музыканта Адама Перкинса (Adam Perkins). Прославившийся короткими юмористическими роликами в сервисе Vine автор умер в 24 года.