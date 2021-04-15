Популярный блогер умер в 24 года

Популярный американский блогер и музыкант Адам Перкинс (Adam Perkins), который прославился в сервисе для создания коротких видеороликов Vine, умер в 24 года. О смерти известного интернет-деятеля сообщил его брат-близнец Патрик (Patrick) на своей странице в Instagram.

«Я даже не могу выразить словами, что эта потеря значит для меня. Мне часто задают вопрос, каково быть близнецом. Я обычно отвечаю: "каково НЕ быть близнецом?"» — написал Патрик. Он пообещал выпустить музыкальный альбом в честь скончавшегося брата. Мужчина не раскрыл причину смерти родственника.

Перкинс прославился в Vine после того, как выпустил короткий ролик, в котором стоял без рубашки в ванной и говорил Welcome to Chilli’s («Добро пожаловать в Чиллис»). На канал американца были подписаны более 300 тысяч человек, а его остальные видео собирали миллионы просмотров.

После того как Twitter закрыл платформу Vine из-за серьезной конкуренции с YouTube и Instagram, Перкинс трудоустроился в компанию, а также начал выкладывать ролики в TikTok. Незадолго до смерти мужчина написал, что работал бизнес-аналитиком в сфере данных.