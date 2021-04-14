Умер известный советский и российский телеведущий

Известный советский и российский актер и телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни. О его смерти сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram.

«Ушел Олег... Мне звонит Валерия Гущина из гильдии актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову», — прокомментировал неожиданное известие Садальский. Он также почтил память телеведущего стихотворением Валерия Брюсова.

Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он получил образование режиссера и театроведа, а позже стал работать на телевидении. Под его руководством выходили в эфир программы «Концерт после концерта», «С песней по жизни» и некоторые другие передачи. Всего мужчина провел на телевидении более 35 лет, после чего вернулся в театр.

За свою карьеру Марусев удостоился нескольких серьезных званий. В 1993 году он стал Заслуженным артистом РФ, а в 2005 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спустя пять лет телеведущий получил Орден Дружбы.