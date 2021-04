Сообщение о смерти принца Филиппа стало хитом

Диджеи британской радиостанции «Би-би-си» прервали танцевальный трек в жанре «техно», чтобы объявить о смерти принца Филиппа. Получившийся ремикс композиции быстро стал музыкальным хитом. Об этом сообщает Junkee.

Известие о кончине супруга королевы Елизаветы II решили поставить во время трека We Do What We Want известного диджея Алана Фитцпатрика (Alan Fitzpatrick). В итоге слушатели эфира стали свидетелями того, как танцевальная мелодия резко сменилась британским национальным гимном, после которого дикторы зачитали сообщение о смерти герцога Эдинбургского.

Переход оказался настолько неожиданным, что любители техно-музыки начали шутить, будто такой вариант трека звучит даже лучше оригинального. Вскоре британские TikTok-блогеры стали выпускать десятки роликов, в которых они танцевали под спонтанно получившийся ремикс. Позже в сети по этому поводу распространились многочисленные пародии, шутки и мемы.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Похоронная церемония состоится 17 апреля. Герцог Эдинбургский родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.