Виктория Боня заявила об умершем еще год назад принце Филиппе

Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что принц Филипп мог умереть еще год назад. Об этом она написала в Instagram, а позже прокомментировала свое утверждение изданию Life.

«Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?» — написала Боня под новостью о смерти Филиппа. По ее словам, о тяжелом состоянии и смерти супруга королевы Великобритании говорили в Монако еще весной 2020 года.

Боня утверждает, что о смерти Филиппа говорили во время пандемии примерно в мае прошлого года. «Я понимаю, что это выглядит как бред сумасшедшего, но удивительная история была», — заметила она.

Она пояснила, что слышала подобные сообщения от пожилых людей в Монако во время их бесед между собой. «Говорили между собой, что принц "накрылся", а сейчас эту информацию будут скрывать», — уверена ведущая. Боня заключила, что, возможно, принц Филипп находился на грани жизни и смерти.

В 2020 году Боня активно распространяла конспирологическую теорию о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В одной из публикаций она подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». После этих публикаций телеведущая стала объектом насмешек.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Похоронная церемония состоится 17 апреля. Герцог Эдинбургский родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.