Повредивший мозг после опасного интернет-челленджа школьник умер

Американский 12-летний подросток Джошуа Хейлиесус (Joshua Haileyesus) умер спустя почти три недели после того, как получил серьезную травму, пытаясь повторить опасный челлендж из TikTok. О смерти школьника рассказали его родители, сообщает Newsweek.

«Мы благодарим всех, кто неустанно молился и разделял наше бремя в это тяжелое время. Ваши молитвы и ваша любовь утешали нас, и мы благодарны за вашу поддержку», — написали родственники Хейлиесуса на странице для сбора пожертвований. За 19 дней, пока подросток находился в коме, неравнодушные люди отправили семье более 180 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей).

Подросток решил повторить TikTok-челлендж 22 марта. Мальчик лежал на полу ванной комнаты без сознания, где его обнаружил брат-близнец. Подростка срочно госпитализировали, но врачи предупредили родителей, что у их сына практически нет шансов выжить из-за смерти его мозга.

Семья считает, что школьник принял участие во флешмобе под названием «блэкаут». Блогерам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание на время записи видео. В январе из-за блэкаут-челленджа погибла 10-летняя девочка из Италии.