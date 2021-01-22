10-летняя девочка повторила опасный челлендж в TikTok и умерла

В Италии 10-летняя девочка приняла участие в опасном челлендже в приложении TikTok и погибла. В связи с этим власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить. Об этом сообщает Reuters.

В Палермо, Сицилия, ребенок умер от асфиксии во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. В его рамках участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео. Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра, рядом с ней лежал телефон. В итоге юная пользовательница соцсети скончалась в больнице.

Непроверенные учетные записи пользователей будут отключены как минимум до 15 февраля, указало итальянское ведомство по защите персональных данных .

TikTok заявил, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Тем не менее соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству. «Безопасность сообщества TikTok — наш абсолютный приоритет, в связи с этим мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает опасное поведение», — подчеркнул представитель TikTok.

В 2019 году житель Индии погиб при съемке видео для приложения TikTok. 20-летний парень попытался сделать сальто и упал на шею, повредив позвоночник. Медики восемь дней боролись за его жизнь, однако молодой человек скончался. Отмечается, что у него не было смартфона, а видео для TikTok записывали его друзья. Парень мечтал прославиться и попасть в танцевальное шоу.