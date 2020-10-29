Умер самый популярный кот TikTok

Самый популярный кот соцсети TikTok трагически погиб после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщил хозяин питомца по имени Артем. Именно он был автором роликов на аккаунте simbachka.

«20 октября примерно в 12:45 Симбочку сбила машина. Удар был настолько сильный, что Симбочка успел пробежать всего несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос. Потом упал на землю и погиб», — рассказал он, обращаясь к зрителям.

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Мужчина отметил, что кот был для него членом семьи и самым близким другом. «Ты останешься в наших сердцах, Симбочка Пимпочка», — добавил Артем.

В конце видео он рассказал, что получил от матери в подарок нового котенка рыжего окраса, которого назвал Симбочка-младший. Позже он также опубликовал ролик, в котором несет цветы на могилу погибшего питомца.

На аккаунте simbachka регулярно публиковались юмористические видео с участием Симбочки. Артем исполнял роль хозяина и озвучивал кота в роликах. На канал подписаны более 3,5 миллиона человек.

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