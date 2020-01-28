В сети нашли «воскресшую» Grumpy Cat и умилились

В сети обрела популярность кошка Мяу-Мяу (Meow-Meow) с сердитой мордой, внешность которой, по мнению пользователей, сильно напоминает кошку-мем Grumpy Cat, умершую в 2019 году. Как пишет Bored Panda, ее внешность заставила поклонников знаменитой кошки поверить в ее воскрешение и умилиться.

Хозяйка Мяу-Мяу, жительница Тайваня, рассказала журналистам, что впервые увидела кошку в зоомагазине, когда ей было 10 месяцев. Она узнала, что прежний хозяин отказался от питомицы по неизвестной причине, и взяла животное домой.

Когда кошке диагностировали гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы — прим. «Ленты.ру»), хозяйка ушла с работы и заложила дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в США. В настоящий момент животное полностью здорово.

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По словам хозяйки, морда Мяу-Мяу выглядит озлобленно из-за черной отметины, однако характер кошки не соответствует ее внешности. «Каждое утро она делает мне массаж лапами, чтобы я проснулась», — рассказала девушка.

Увидев фото Мяу-Мяу, пользователи сети вспомнили о кошке по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), известной в интернете как Grumpy Cat. Соус Тардар умерла в мае 2019 года в возрасте семи лет. «Это реинкарнация Grumpy Cat?» — задался вопросом юзер Barroomxher0. «У кошек же и правда 9 жизней», — напомнил Revabe.

Многим показалось, что кошка выглядит милой. «Она выглядит, как одна из этих плюшевых игрушек с огромными глазами!» — посчитал MycatisnamedToby. «Люблю тебя, злобный пушистый комочек!» — восхитился животным Greenturtle051224.

Grumpy Cat стала популярна в сети в 2012 году. Сердитая Кошка набрала более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram. В 2013 году Grumpy Сat получила награду «Мем года» на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

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