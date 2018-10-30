Скончался знаменитый кот-мем

В Перми умер кот Маркиз, широко известный в сети как NONONONO Cat. О смерти животного пишет местный сайт 59.ru.

Сообщается, что кот умер еще в конце июня, однако журналист издания узнал об этом только 30 октября от хозяина питомца, с которым познакомился случайно.

Хозяином звездного кота оказался пермский таксист Андрей, в машину которого сел сотрудник 59.ru. «Вы котиков любите?» — спросил Андрей и рассказал представителю СМИ о своем питомце Маркизе, который семь лет назад стал звездой YouTube. В подтверждение своих слов он предоставил фотографии кота в домашней обстановке.

Маркиз не дожил до 16 лет. По словам таксиста, кота взяли в семью в 2002 году, на десятилетие сына. «Целый месяц не могли придумать имя. А потом заметили, что у котенка очень избирательное отношение ко всему, как у какого-то барона или маркиза. Ходил только в два лотка. Любил чистоту. Обожал дыни, маслины и морковь», — вспоминает Андрей.

По словам Андрея, видео было снято в 2004 году. Знаменитая реакция кота (животное издавало звуки, похожие на многократное повторение слова no) была вызвана появлением в доме незнакомой ему четырехлетней девочки. «Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика. Я сначала подумал, что он проглотил какой-то предмет. Проверил, ничего не было», — говорит Андрей.

Ролик разместили в сети только в 2011 году. К настоящему времени он собрал около 12 миллионов просмотров. За семь лет YouTube перечислил пермяку шесть тысяч долларов.

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