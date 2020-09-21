Умер легендарный кот-мем

В Японии скончался кот, ставший героем мема «Длиннокот» (Longcat). По данным гонконгского издания The Stand News, легендарному домашнему животному было не меньше 18 лет.

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Хозяева заметили, что утром коту стало плохо. Семья немедленно отвезла его в ветеринарную клинику. Врачи сказали, что слабое здоровье пожилого питомца не позволяет сделать рентген. Через несколько часов Длиннокот умер.

Кот по кличке Набико прославился в интернете в 2006 году. Тогда на имиджбордах появилась его фотография в полный рост: животное поразило пользователей длинной тела (65 сантиметров от головы до пят).

Однако мемом он стал после того, как шутники намного сильнее растянули его туловище с помощью фотошопа. В итоге пранкеры начали публиковать отредактированную картинку в комментарии к постам, чтобы другим пользователям приходилось дольше обычного прокручивать веб-страницу.

В 2018 году в Перми умер другой легендарный кот-мем, прославившийся в интернете как NONONONO Cat. Питомец, ролик с которым был снят в 2004 году, не дожил до 16 лет.