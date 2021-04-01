12-летний школьник повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг

Американский 12-летний подросток из штата Колорадо Джошуа Хейлиесус (Joshua Haileyesus) находится в критическом состоянии после того, как попытался повторить опасный челлендж из TikTok. По данным WAGM TV, школьник повредил себе мозг из-за асфиксии.

22 марта брат-близнец нашел Джошуа без сознания в ванной. Родители мальчика считают, что он решил принять участие в челлендже под названием «блэкаут». Блогерам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание на время записи видео. За несколько дней до происшествия Джошуа хвастался брату, что смог обходиться без воздуха больше минуты.

Подростка забрали в больницу, однако врачи констатировали смерть его мозга. Медики сказали родителям, что мальчик, скорее всего, не выживет.

В январе из-за блэкаут-челленджа погибла 10-летняя девочка из Италии. Школьницу обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра, рядом с ней лежал телефон. В итоге юная пользовательница соцсети скончалась в больнице.