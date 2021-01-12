Популярный российский блогер умер в 31 год после коронавируса

Популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский умер после перенесенного коронавируса, ему был 31 год. Об этом сообщает «Игромания» со ссылкой на отца блогера.

По данным издания, симптомы коронавируса появились у Бейсовского 20 декабря. Через четыре дня его госпитализировали, тест на коронавирус был положительным. 2 января блогера выписали из больницы, тогда же он назвал коронавирус худшим, что с ним случалось в жизни.

Во время новогодних праздников Бейсовский жаловался в Twitter на то, что в аптеках Москвы и Московской области нет нужных ему антибиотиков. По его словам, они должны были появиться только к 11 января. Официальная причина смерти блогера не сообщается.

Денис Бейсовский — популярный российский игровой блогер. В своих видео на YouTube он рассказывал о видеоиграх и о новостях из мира индустрии. На его канал подписано 157 тысяч человек. Бейсовский также выпускал видеоподкасты.