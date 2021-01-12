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Популярный российский блогер умер в 31 год после коронавируса

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Денис Бейсовский
Денис Бейсовский
Кадр: Денис Бейсовский / YouTube

Популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский умер после перенесенного коронавируса, ему был 31 год. Об этом сообщает «Игромания» со ссылкой на отца блогера.

По данным издания, симптомы коронавируса появились у Бейсовского 20 декабря. Через четыре дня его госпитализировали, тест на коронавирус был положительным. 2 января блогера выписали из больницы, тогда же он назвал коронавирус худшим, что с ним случалось в жизни.

Во время новогодних праздников Бейсовский жаловался в Twitter на то, что в аптеках Москвы и Московской области нет нужных ему антибиотиков. По его словам, они должны были появиться только к 11 января. Официальная причина смерти блогера не сообщается.

Денис Бейсовский — популярный российский игровой блогер. В своих видео на YouTube он рассказывал о видеоиграх и о новостях из мира индустрии. На его канал подписано 157 тысяч человек. Бейсовский также выпускал видеоподкасты.

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