Популярный российский блогер рассказал о финансовых плюсах 2020 года

Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, рассказал о том, что для него 2020 год «сыграл в плюс». В интервью для YouTube-канала «Редакция» он назвал год одним из самых успешных в финансовом плане.

«Как ни странно, кризис, который ударил по всем и нас тоже задел, с точки зрения количества рекламных контрактов, денег, он, конечно, сыграл в плюс», — объяснил Петухов. Он добавил, что ему удалось использовать существовавшие ограничения «в свою пользу».

В частности, блогер сообщил, что из-за отмены многих мероприятий ему удалось сэкономить много денег на поездках. «Сегодня можно сказать что 20-й год — один из самых успешных, если в деньгах считать», — заключил Петухов.

В июле портал Adindex предрек обеднение российским YouTube-блогерам. Утверждалось, что объем рынка с января по август 2020 года стал на 20 процентов меньше, чем был за аналогичный период прошлого года. Рекламные доходы блогеров за указанный период сократились на 600 миллионов рублей.

В октябре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых YouTube-блогеров России. Основным критерием при его составлении были доходы от рекламы, которую блогеры размещают на своих каналах. Петухов занял в рейтинге второе место. Его доход оценили в 3,41 миллиона долларов.