Зрители популярного российского блогера возмутились его новыми часами

Зрители популярного российского блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, возмутились публикацией в Instagram с его новыми часами. Внимание подписчиков привлек необычный ремешок, на который крепились электронные часы от компании Apple.

Блогер опубликовал пост с устройством и коротким описанием модели. Однако почти все в комментариях стали обращать внимание на ремешок — на него были нанесены разные цвета, как на радуге. Многие посчитали, что таким образом Петухов выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества и получил деньги за публикацию.

«Wylsacom, тебе не стыдно выставить фото с ЛГБТ? Я думал, что ты нормальный мужик. Вот что делают деньги», — написал один из зрителей, отметив, что отписывается от блогера. «Ремешок все-таки гейский, из-за последовательности цветов», — отметил другой юзер. Также комментаторы высказывались, что считают подобный снимок «пропагандой ЛГБТ».

Однако были и пользователи, которые посчитали, что на подобное не стоит обращать внимания. «Что в головах у людей? Это просто красивый и удобный ремешок в цвете радуги», — написал abbsol в Twitter. Некоторые посчитали претензии обоснованными, так как сама Apple указывает подобные ремешки именно как ЛГБТ, без привязки к радуге. Alex__Grig задумался, стоит ли в таком случае «говорить, что это просто ремешок без подтекста».

Блогер не прокомментировал реакцию части зрителей отдельной публикацией или ответом на комментарий, но сделал ретвит записи abbsol в Twitter-аккаунте.

Канал о технологиях Wylsacom появился в июле 2011 года. За это время на него подписались более девяти миллионов человек, а общее количество просмотров на всех роликах составляет более двух миллиардов.