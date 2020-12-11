Российский блогер распилил Lada Vesta и показал самые уязвимые места

В гараже у Сандро / YouTube

Российский блогер Александр Черкасов распилил автомобиль Lada Vesta, чтобы показать зрителям самые уязвимые для коррозии места кузова. Ролик доступен на его YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Черкасов сказал, что после разборки кузова обратил внимание на некоторые серьезные проблемы, которые обнаружил со стороны салона — на стыках панели пола.

«Если присмотреться к швам на стыках, то здесь прекрасно видны следы коррозии. То есть первая ржавчина начинается именно отсюда. Те швы, которые обработаны герметиком, разумеется, такой проблемы не имеют», — сказал блогер, попутно показав проблемные места на видео.

На том же участке со стороны днища автор канала разглядел еще более выраженную проблему. «Прекрасно видна ржавчина практически по всему шву как с одной, так и с другой стороны», — обратил внимание Черкасов.

По словам блогера, в кузове автомобиля встречаются и другие места, где наблюдается коррозия. В основном это те участки, стыки которых не обработаны специальным герметиком в заводских условиях.

В конце ролика Черкасов посоветовал владельцам Lada Vesta снять после покупки заводскую шумоизоляцию и теплозащитные экраны на днище и дополнительно обработать швы антикоррозионным составом.

Изначально блогер распилил Lada Vesta, чтобы проверить качество сборки отечественного автомобиля и сравнить его с иностранными конкурентами, которые тоже собираются в России. Однако он заметил проблемы с коррозией, когда начал более детально изучать разобранное «до болтов и гаек» транспортное средство.