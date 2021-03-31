Популярная блогерша умерла из-за упавшего на машину дерева

Популярная американская TikTok-блогерша Рошель Хагер (Rochelle Hager), на страницу которой подписаны более 100 тысяч человек, погибла в результате несчастного случая на дороге. На машину, в которой она находилась, упало дерево. Об этом сообщает Distractify.

29 марта Хагер ехала в автомобиле во время сильного штормового ветра. Буря оказалась настолько мощной, что повалила дерево на дорогу, где в тот момент проезжала 31-летняя блогерша. Женщина умерла на месте до того, как приехала скорая помощь.

Информацию о смерти Хагер подтвердила ее невеста Бриттани Линн (Brittanie Lynn). Она опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, в котором рассказала о происшествии с возлюбленной.

«Сегодня я потеряла любовь всей своей жизни… Спасибо, что показала мне, что такое настоящая любовь. Я буду любить тебя вечно», — добавила Линн.

Ранее в США скончался популярный YouTube-блогер Мозес Маккормик (Moses McCormick), выпускавший ролики под псевдонимом Laoshu. 39-летний американец умер 4 марта из-за болезни сердца.