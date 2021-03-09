Умер популярный YouTube-блогер

В США скончался популярный YouTube-блогер Мозес Маккормик (Moses McCormick), выпускавший ролики под псевдонимом Laoshu. 39-летний американец умер 4 марта из-за болезни сердца. Об этом сообщает The Daily Dot.

Родственники Маккормика устроили сбор пожертвований, чтобы перевезти его тело из штата Аризона в его родной штат Огайо.

«Мозес Монвил Маккормик был прекрасным братом, сыном, отцом и другом. Он повлиял на жизни огромного количества людей по всему миру. У него была преданность и страсть не только к обучению, но и к преподаванию множества языков», — говорится на странице для сбора пожертвований.

На канал Laoshu подписано более миллиона человек. Блогер прославился в сети благодаря знанию по меньшей мере 20 языков. Мужчина мог бегло общаться на китайском, корейском, японском, болгарском, тайском, турецком, русском и других языках. Свои умения он демонстрировал в юмористических роликах и розыгрышах.

В начале 2021 года стало известно о смерти популярного российского игрового блогера Дениса Бейсовского. 31-летний мужчина умер после перенесенного коронавируса.