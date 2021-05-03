Россиянку обвинили в оскорблении чувств верующих за перформанс с Иисусом Христом

Неизвестный блогер написал заявление в полицию на российскую художницу Марию Гасанову об оскорблении чувств верующих из-за ее перформанса «Воскрешение Христа» на берегу Енисея. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Гасановой, это первый раз, когда ее вызывают в полицию за ее работу. Она подчеркнула, что у перформанса не было цели кого-либо задеть, это акция, которая относилась исключительно к искусству.

«Это перформанс! Пасхальный перформанс, это не какая-то акция протеста. Живые картины, которые я делала не раз. Он еще и обозвал мои работы скотством, а не перформансом. А мои работы, между прочим, известны во всем мире. New York Post меня печатал, многие издания. А этот человек просто оскорбил и пошел в полицию», — заявила художница.

В Instagram Гасанова рассказала, что все городские площадки отказывали ей в предоставлении места для перформанса и никто не хотел быть ответственным за это. Она добавила, что не собирается писать ответное заявление, хотя ситуация для нее очень «неприятная».

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