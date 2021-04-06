В РПЦ отреагировали на клип Моргенштерна с танцами в храме

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на новый видеоклип «Новая волна» рэпера Моргенштерна и DJ Smash, где они танцуют в храме. По его мнению, критика исполнителя за провокационный клип свидетельствует о нравственном здоровье россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кипшидзе, творчество Моргенштерна «и так достаточно провокационно, и переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в том числе и католических — это слишком». Он выразил сожаление из-за того, что «вызов культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями», что, как он считает, «должно быть очевидно» для верующих и религиозных лидеров всех конфессий, представленных в России.

«Наркотики, разврат, жажда наживы, гордыня как смысл жизни — одинаково губительны для души православного, мусульманина, иудея и буддиста», — подчеркнул Кипшидзе. Представитель РПЦ отметил, что «раскрученный единожды маховик разрушения ценностей не делает конфессиональных исключений». По его мнению, критика Моргенштерна общественными организациями, депутатами и спортсменами свидетельствует о «нравственном здоровье и способности к защите собственной идентичности».

Ранее глава комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру РФ проверить на экстремизм видеоклип «Новая волна» рэпера Моргенштерна и DJ Smash. В частности, парламентарий пожаловался на сценический образ артистов в ролике и попросил Роскомнадзор «рассмотреть возможность ограничения доступа на территории Российской Федерации» к данному клипу.

В пятницу, 2 апреля, рэпер совместно с DJ Smash выпустил видео на песню «Новая волна». В нем хип-хоп-артист в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме. В дисклеймере к ролику отмечается, что «видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер». За четыре дня он набрал на YouTube более 8,7 миллиона просмотров.