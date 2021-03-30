Помывшим обувь в святом источнике военным вынесли приговор

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военным Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, один из подсудимых признал свою вину, второй отрицал ее в суде. Однако судьи военного суда учли длинный перечень смягчающих обстоятельств и ограничились в обоих случаях штрафами.

В отношении военнослужащих были возбуждены уголовные дела по статье 148 УК РФ, часть 1 («Оскорбления религиозных чувств верующих»). Первым перед предстал бывший контрактник Расул Сайханов. Судья не стал освобождать подсудимого от уголовной ответственности несмотря на раскаяние и другие обстоятельства, которые смягчали его вину.

Срочник Джамалдин Магомедов свою вину не признал и объяснил, что просто протирал обувь от пыли, мозаичную икону над краном видел, но не придал этому никакого значения. Он также якобы не заметил, как его сослуживец Азад Караханов снимал его на видеокамеру, и не просил его об этом. При этом подсудимый заверил, что не хотел кого-либо оскорбить или задеть религиозные чувства, а просто хотел очистить обувь от пыли.

Суд приговорил Сайханова к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Магомедов получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Оба приговора уже вступили в законную силу.

14 сентября прошлого года в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами.