На помывших обувь в святом источнике военных завели уголовное дело

На двоих военнослужащих одной из воинских частей Балтийского флота, помывших обувь в святом источнике рядом с храмом в Калининграде, завели уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Кроме того, он уточнил, что один из героев видео из Калининграда — срочник, другой — контратник, оба — уроженцы Дагестана.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже принес извинения.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Кадыров.