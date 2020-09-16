В РПЦ отреагировали на мывших обувь святой водой кавказцев

В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что кавказцы, которые мыли обувь святой водой в источнике рядом с православным храмом в Калининграде, извинятся за свой поступок. С такой реакцией на инцидент выступила Калининградская епархия, передает РИА Новости в среду, 16 сентября.

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», — сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул принес извинения. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех участников ролика.

Позднее директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава Чечни Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Чечни.