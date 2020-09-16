Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал инцидент не только цинизмом, но и отсутствием нравственности у помывших обувь людей. Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности, поскольку действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность, добавил Кадыров.

По словам главы Чечни, человек может совершить проступок по глупости. Однако в ином случае — «он нелюдь без религии и национальности», который должен понести наказание, предусмотренное законом.

14 сентября в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позднее извинился. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех участников видео. Позднее директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу.