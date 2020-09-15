Ветераны Чечни потребовали возбудить дело на мывших обувь святой водой кавказцев

Ветеран чеченской войны, лидер движения «За Отечество!» Иван Отраковский попросил Следственный комитет возбудить дело против кавказцев, которые мыли обувь святой водой из источника при православном храме в Калининграде. Об этом он объявил в своем обращении на YouTube.

От лица своего объединения мужчина потребовал наказать причастных к инциденту по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). «Иначе я со своими братьями, боевыми ветеранами, боевыми казаками выйдем к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ. Надо — на Красную площадь выйдем», — сказал Отраковский, отметив, что об этой инициативе уже знают все ветеранские организации и казачьи общины, которые также могут выйти на протест.

Герой ролика сообщил, что недавно посетил пять республик Северного Кавказа, и назвал местных жителей прекрасными людьми. «Так почему всякая гниль и негодяи приезжают сюда, или их сюда присылают? Мы, русские, на территории которых они сейчас находятся, должны их учить манерам», — возмутился он.

В разговоре с Znak.com Иван Отраковский добавил, что в Калининграде его сторонники уже проводят собственное расследование по факту инцидента. По их данным, к произошедшему причастны не чеченцы, а дагестанцы. Трое из них солдаты-срочники, еще двое — контрактники, все в тот день самовольно покинули часть.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже извинился. глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех с видео. Полиция проводит проверку.