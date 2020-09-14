Россиянин с ножом 10 часов простоял на крыше монастыря и пригрозил самоубийством

@Lshot / Telegram

Россиянин с ножом залез на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и стоит там на протяжении 10 часов, угрожая самоубийством. Видео с территории монастыря публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По информации канала, мужчина все еще отказывается спускаться с крыши монастыря. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб.

В региональном управлении МВД подтвердили изданию «Подъем» сообщения о забравшемся на крышу мужчине. «По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь», — уточнили изданию в полиции.

Также «Подъем» в своем Telegram-канале отмечает, что мужчине 40 лет и что он якобы проработал в монастыре около месяца.

Ранее житель Омской области во время ссоры убил свою 40-летнюю жену, а затем и 15-летнюю дочь, которая стала свидетелем конфликта. Затем он загрузил их тела в багажник автомобиля и вывез в лесной массив. Сам он после совершения преступления покончил с собой. Тела его жертв не могли найти на протяжении года.