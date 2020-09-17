Помывшими обувь в православном источнике оказались военные

Генпрокуратура России установила личности помывших обувь в православном источнике кавказцев: ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя (Калининград)», — указано в сообщении.

Уточняется, что Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводит процессуальную проверку.

Ранее 17 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что жители его родной республики не участвовали в осквернении святыни в Калининграде, а некоторые СМИ лишь попытались «демонизировать чеченский народ» путем подобных сообщений. Саралиев также отметил, что все мусульманское сообщество глубоко возмущено поступком молодых людей.

Как заявили в Русской православной церкви (РПЦ), там надеются на то, что все кавказцы, которые мыли обувь святой водой в источнике рядом с православным храмом в Калининграде, извинятся за свой поступок.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже принес извинения.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Кадыров.