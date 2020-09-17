В Госдуме отреагировали на помывших обувь в православном источнике кавказцев

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отреагировал на сообщения о помывших обувь в православном источнике кавказцах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Саралиева, он намерен направить в Генпрокуратуру России письмо по поводу разжигания межнациональной розни из-за публикаций в ряде СМИ, которые, по его мнению, очерняют чеченцев. Он подчеркнул, что чеченцы не участвовали в осквернении святыни в Калининграде, а некоторые СМИ лишь попытались «демонизировать чеченский народ» путем подобных сообщений. Саралиев также отметил, что все мусульманское сообщество глубоко возмущено поступком молодых людей.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что надеются на то, что все кавказцы, которые мыли обувь святой водой в источнике рядом с православным храмом в Калининграде, извинятся за свой поступок.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул принес извинения.

Позднее директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава Чечни Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Чечни.