Российский блогер умер в Абхазии после испытания голодом

40-летний российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии после 40-дневной голодовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

В своем видеоблоге Выграновский говорил о том, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодать в середине марта, находясь в Москве. Как отмечал мужчина в своем видеоблоге на YouTube, на 10-й день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, и он решил уехать в Абхазию.

На 20-й день блогер подчеркивал, что чувствовал полное очищение, но заметил изменение в своем теле: сильно поменялась масса, видоизменились мышцы. У него не оставалось сил на физическую активность, он мог только ходить. К 30-му дню у него поднялась температура. Он рассказывал, что на 35-й день чувствовал предсмертное состояние, но голодание не остановил.

Выграновский вел блог в сети «ВКонтакте», где рассказывал о своем опыте экстремального питания.

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