Обвиненный в педофилии популярный блогер удалил канал

Популярный американский видеоблогер Брайант Морленд (Bryant Moreland) удалил все видео со своего канала EDP445 на YouTube после того, как его обвинили в педофилии. Об этом сообщает The Insider.

По информации издания, 30-летний мужчина попался на приманку другого блогера Алекса Розена (Alex Rosen). Последний создал поддельный профиль 13-летней девочки Софи в Instagram и написал с этой страницы Морленду. Тот отправил фейковой школьнице откровенные фото и видео, а затем предложил ей встретиться.

Морленд пришел на встречу, однако вместо Софи он обнаружил там нескольких блогеров, которые регулярно вычисляют педофилов и публикуют видеоотчеты в сети. Во время общения с ними EDP445 признался на камеру, что действительно фантазирует о девушках младше 16 лет, однако мужчина отказался считать себя педофилом. Ролик заканчивается тем, что присутствовавший на встрече Розен звонит в местное отделение полиции, чтобы пожаловаться на Морленда.

За день до того, как Розен выпустил обличительный ролик, автор канала EDP445 пообещал удалить все видео со своей YouTube-страницы, на которую были подписаны два миллиона человек. Позже он исполнил свою угрозу.

В начале текущего года в педофилии обвинили другого популярного американского YouTube-блогера Карсона Кинга (Carson King), известного в интернете под псевдонимом CallMeCarson. О ненадлежащем поведении 21-летнего блогера рассказали его коллеги.