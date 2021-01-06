Популярного блогера обвинили в педофилии

Популярного американского YouTube-блогера Карсона Кинга (Carson King), известного в интернете под псевдонимом CallMeCarson, обвинили в педофилии. Об этом сообщает Daily Dot.

О ненадлежащем поведении 21-летнего блогера рассказали его коллеги Hugbox и Traves, которые состояли с ним в одном объединении Lunch Club. По их словам, Кинг в разговоре с ними открыто рассказывал о своей привычке строить отношения с несовершеннолетними фанатками. Например, в начале 2020 года он рассказал товарищам, что начал встречаться с 17-летней девушкой. При этом мужчина осознавал, что его действия были неуместными по отношению к подросткам, однако он практически не изменил свое поведение.

Вскоре после первых обвинений CallMeCarson в соцсетях нашлись люди, которые утверждали, что стали жертвами американца. Пользовательница Twitter под ником @miniborb написала, когда ей было 17 лет, Кинг ухаживал за ней.

«Я в шутку написала в Twitter Карсону "будь моим парнем" на старом аккаунте. Он не ответил на твит, но сразу написал в личные сообщения», — рассказала девушка, снабдив пост доказательствами в виде скриншотов. На них видно, что блогер намекал собеседнице на сексуальный контакт и просил ее отправить обнаженные фотографии.

Кинг публично не прокомментировал обвинения. Он также не ответил на запрос журналистов Daily Dot.