Звезду TikTok обвинили в педофилии

Подписчики раскритиковали TikTok-блогершу Зоуи Лаверн (Zoe Laverne) после того, как в сеть утекло видео, в котором девушка целовалась с 13-летним подростком. Зрители обвинили ее в педофилии, пишет Dexerto.

Ролик опубликовал пользователь Twitter под ником Def Noodles. На нем вырезан фрагмент того, как подросток наклоняется к 19-летней звезде TikTok, чтобы поцеловать ее в губы. Автор поста отметил, что выложил лишь один из нескольких примеров близкого общения молодых людей.

Видео появились вскоре после того, как Лаверн рассталась со своим парнем Коди. Хакеры вскрыли его переписку с подругой и выяснили, что мужчина бросил возлюбленную из-за того, что та «слишком интенсивно» общалась с 13-летним подростком.

Сама блогерша поначалу не реагировала на многочисленные обвинения подписчиков, но это сделала ее мать. Женщина выпустила видео, в котором вступилась за дочь. По ее словам, мальчик на ролике является лучшим другом Зоуи, поэтому о педофилии не может идти и речи. Она также попросила комментаторов остановить нападки на ее дочь.

Позже звезда TikTok удалила свой Instagram-аккаунт. Перед этим она написала, что на какое-то время покидает соцсети, потому что очень устала плакать и плохо себя чувствовать из-за сплошного негатива.