Бывшего журналиста посадили за сексуальное насилие над детьми и взрослыми

Бывший ведущий «Би-би-си», служитель церкви Бен Томас приговорен к 10 годам и 4 месяцам тюремного заключения по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии над детьми и взрослыми. Об этом сообщает «Би-би-си».

44-летний британец признал себя виновным в 40 преступлениях, включая педофилию и создание детского порно. Кроме того, Томас рассказал о нескольких случаях вуайеризма.

По данным суда, бывший журналист начал преступную деятельность в 1990 году. Причем он нарушал закон в разных регионах Англии и других странах — в Северном Уэльсе, Шропшире, Лондоне и Румынии.

Во время обвинительного приговора судья отметил, что в большинстве случаев Томас дожидался, пока его жертвы уснут. Однажды он изнасиловал 11-летнего ребенка, когда в той же комнате спали двое его детей.

Томас работал ведущим на «Би-би-си» до 2005 года, после чего он стал проповедовать религию на улицах Лондона. В 2008 году мужчина устроился пастором в церкви.