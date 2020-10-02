Пациентка в прямом эфире показала издевающихся над ней медсестер и умерла

cbs

Жительница Канады Джойс Эчакван (Joyce Echaquan) вышла в прямой эфир из больницы и показала, как медсестры над ней издеваются. В скором времени женщина умерла, пишет CBC.

Судя по записи трансляции, которую 37-летняя мать семерых детей проводила в сервисе Facebook Live, женщина испытывала крайний дискомфорт в последние минуты жизни. Она неоднократно звала на помощь, однако в ответ на это слышала оскорбления от медицинского персонала.

Пациентка попала в больницу из-за продолжавшихся болей в животе. На записи обращались к ней на французском языке, называя женщину «тупой как черт» и желая ей смерти. Одна из сотрудниц заметила, что Эчакван «сделала неправильный выбор в жизни» и посоветовала задуматься, что о ней подумали бы родные дети.

Утверждается, что негативное отношение медсестер было связно с происхождением Эчакван, которая жила в индейском племени Атикамек. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего прокомментировал инцидент во время пресс-конференции, назвав высказывания медсестер неприемлемыми.

«Я не думал, что у нас принято так обращаться с представителями коренных народов в наших больницах в Квебеке. Да, здесь присутствует расизм. Мы работаем над этим», — заявил Лего. Журналисты CBC отметили, что одна из медсестер уже уволена из больницы. Власти начали административное расследование из-за смерти пациентки.