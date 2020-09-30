Женщина подслушала разговор родственника и выгнала его с похорон

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как выгнала двоюродного брата своего мужа с похорон ее ребенка. Женщина сделала это после того, как случайно подслушала его разговор: родственник утверждал, что был уверен в неизбежности смерти мальчика.

Сыну автора поста было девять лет. С рождения он страдал от хронического сердечного заболевания. Ребенок перенес две операции, которые ему помогли. Последние несколько месяцев жизни он провел вместе с матерью в больнице.

Двоюродный брат ее супруга несколько раз навещал их — женщина объяснила, что он и ее муж очень близки. Однако пользовательнице Reddit поведение родственника нередко казалось грубым. Он все время задал ей вопросы о состоянии ребенка, передавал другим членам семьи неверную информацию, а также старался похвастаться своими познаниями в медицине.

На похоронах она услышала, как он в течение десяти минут в подробностях обсуждал с другими гостями то, что произошло с ребенком. Затем он сказал, что был уверен в том, что мальчик умрет. Тогда мать встала со своего места, накричала на мужчину и потребовала, чтобы он ушел. При этом муж и мать посчитали, что она ведет себя слишком резко.

Обидчик с супругой ушли с похорон. «Теперь он хочет, чтобы я извинилась перед ним через других членов семьи, но он полностью игнорирует то, что я скорблю по моему сыну», — пожаловалась женщина.

В комментариях на Reddit многие поддержали ее и написали, что родственник мужа поступил некрасиво. «Мой сын умер в январе, и если бы кто-то сказал о нем такое, я бы его избила», — заявила mamapepper98. Пользователи также признали, что мужчина не проявил к ней никакого уважения, а также посочувствовали тому, что за нее не заступился ни муж, ни мать.

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