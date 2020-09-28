Брат разоблачил притворявшуюся онкобольной и наживавшуюся на этом сестру

Пользователь Reddit под ником nuhuh_she_doest выяснил, что его сестра притворялась онкобольной и обманом собирала деньги через интернет. Он разоблачил наживавшуюся на обмане сестру и теперь намерен предать подлог огласке, но сомневается в корректности такого шага.

Автор рассказа живет отдельно от семьи, в то время как его окончившая школу сестра проживает с матерью. На прошлое Рождество пользователь Reddit приехал к родным и обнаружил сестру обритой наголо.

Во время ужина с матерью и сестрой в ресторане к их столику подошел ребенок, который удивился, увидев лысую девушку. Сестра объяснила ему, что проходит химиотерапию, потому что у нее рак. Родители несовершеннолетнего принесли извинения и предложили оплатить счет. Семья не отказалась.

Позже брат напрямую спросил сестру, действительно ли у нее онкологическое заболевание. Девушка уходила от прямого ответа, но через некоторое время признала, что не больна. В ходе общения со старым другом из родного города он выяснил, что сестра собирает деньги через интернет на лечение. По его словам, ей уже отправили около 500 долларов.

После звонка матери опасения парня подтвердились, но мать не смутили действия дочери. После этого ее сын засомневался, стоит ли предавать огласке вранье сестры.

В комментариях подавляющее большинство пользователей выступили за то, чтобы он рассказал правду о сестре. Многие предложили брату сначала пожаловаться администрации сайта, на котором организован сбор. По мнению pineboxwaiting, сестре необходима помощь, поскольку она совершает преступление, за которое может попасть в тюрьму.