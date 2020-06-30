Умирающий от рака подросток ответил на вопросы о боли и последнем желании

14-летний подросток с ником fuck_brain_cancer10 опубликовал на Reddit пост, в котором сообщил, что умрет от рака головного мозга в течение трех недель. В связи с этим он предложил пользователям задать ему любой вопрос.

Пользователь AlarmmClock поинтересовался у автора поста, испытывает ли он физическую боль из-за болезни. Fuck_brain_cancer10 рассказал, что она не проявляется никак, если не брать в расчет головные боли и мигрени. Юзер также задал вопрос о том, каким был первый признак рака. «Меня рвало некоторое время, а мама подумала, что я съел что-то не то. Потом я пожаловался на головные боли. Мы отправились в госпиталь и так узнали о диагнозе», — ответил рассказчик.

Юзер djc1000 спросил, есть ли у fuck_brain_cancer10 список желаний, которые он хотел осуществить перед смертью. «Не совсем. У меня нет последнего желания. Просто хочу жить моментом», — поделился молодой человек.

Некоторые захотели помочь умирающему подростку сделать последние дни запоминающимися. «Если хочешь полетать, просто напиши мне. Мне очень жаль», — предложил пользователь Picklemerick23.

Fuck_brain_cancer10, рассуждая о том, сумел ли он принять ситуацию, заметил, что сильно переживает за свою маму. «Я думаю, по ней это сильно ударит. Она уже потеряла моего маленького брата в 2011 году. Он умер из-за инфекции. Мне тогда было четыре, а ему три. Я его плохо помню. Но мне очень грустно за мать, сестру и отца», — поделился юзер. Сам же он отметил, что читал много статей о людях, которые делились своими соображениями незадолго до смерти. «Мне комфортно думать, что жизнь после смерти существует», — рассказал он.

TableForkTheThird спросил у парня, какими он представляет свои последние слова, на что fuck_brain_cancer10 заявил: «Удалите мою историю в браузере». Комментаторы поддержали умирающего рассказчика и восхитились его способностью оставаться позитивным даже в такое время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!