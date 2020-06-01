Умер разоблачитель схемы мошенничества на популярном телешоу

Американец Герберт Стемпл (Herbert Stempel), разоблачивший схему мошенничества на популярном в 1950-х телешоу «Двадцать-один» (Twenty-One), умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывшую жену игрока.

Стемпл скончался 7 апреля в доме престарелых в Нью-Йорке. Бывшая супруга мужчины не раскрыла причин его смерти.

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В 1956 году Стемпл стал участником викторины «Двадцать-один», в которой два игрока, помещенные в изолированные камеры, соревнуются друг против друга. На тот момент 29-летний Стемпл в течение шести недель побеждал всех своих оппонентов, заработав при этом 69,5 тысячи долларов. Рейтинги программы тем не менее падали.

Тогда продюсер Дэн Энрайт (Dan Enright) решил, что Стемпл должен проиграть более харизматичному сопернику, которым был избран бывший студент Колумбийского университета Чарльз Ван Дорен (Charles Van Doren). Энрайт пообещал действующему победителю место консультанта по вопросам на «Двадцать-один», а также право на участие в других телевикторинах.

Стемпл согласился и намеренно дал неверный ответ на один из вопросов в противостоянии с Ван Дореном, который оставался победителем в течение следующих нескольких месяцев. Он также появился на обложке журнала Time. Энрайт же перестал выходить на связь со Стемплом. Тогда бывший чемпион решил отомстить и в интервью журналистам рассказал о схеме, в которую был вовлечен. В 1958 году шоу «Двадцать-один» закрыли.