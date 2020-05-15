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Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»

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Марк Лаббетт
Марк Лаббетт
Фото: ITV / Kieron McCarron / Shutterstock / REX

Британец Марк Лаббетт (Mark Labbett), многократный участник телевикторин, раскрыл схему мошенничества, которую использовали игроки на шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Они получали помощь от приятелей, находившихся в зрительном зале, передает его слова Mirror.

Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно. По его словам, у хитрых участников программы в сообщниках были такие же мастера викторин. Они занимали место за спиной у ведущего так, чтобы претендующему на миллион было их хорошо видно, и давали ему подсказки с помощью кивков и подмигиваний.

При этом Лабетт отказался сказать, кто именно пользовался таким методом и сколько денег выигрывали мошенники. Также он раскритиковал британца Чарльза Ингрэма, который в 2001 году выиграл миллион фунтов в шоу, однако позднее был уличен в жульничестве. По мнению Лабетта, ветеран армии избрал «тупую тактику» с использованием покашливаний.

14 мая сообщалось, что герой последних выпусков «Кто хочет стать миллионером?» Эндрю Таунсли (Andrew Townsley) дал правильный ответ на решающий вопрос, но не выиграл миллион. Мужчина не был уверен в корректности своей версии, поэтому решил забрать деньги и не участвовать в финальном раунде. Однако его догадка в итоге оказалась верной.

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