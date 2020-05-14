Герой «Кто хочет стать миллионером?» дал правильный ответ и не стал миллионером

Герой британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Эндрю Таунсли (Andrew Townsley) дал правильный ответ на последний вопрос, но не выиграл миллион. Мужчина не был уверен в корректности своей версии, поэтому решил забрать деньги и не участвовать в финальном раунде. Однако, как сообщает Mirror, его догадка в итоге оказалась верной.

В последнем вопросе, правильный ответ на который принес бы герою миллион фунтов стерлингов (около 90 миллионов рублей), нужно было назвать первые в истории мотоциклетные гонки. Таунсли не знал ответа и воспользовался последней оставшейся у него подсказкой: он позвонил другу, но тот не смог ему помочь. Тогда Эндрю решил не рисковать, прекратил игру и забрал деньги — к тому моменту он выиграл 500 тысяч фунтов стерлингов.

После этого ведущий спросил, какой вариант он бы выбрал, если бы игра продолжалась. Таунскли сказал, что выбрал бы Isle of Man TT — и этот ответ оказался правильным. Ведущий призвал его не расстраиваться из-за упущенной части выигрыша и все равно отпраздновать победу.

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